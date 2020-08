Per l'attacco la Juventus cerca un titolare ma non solo. I bianconeri infatti sono alla ricerca di una quarta punta per completare il reparto. L'identikit è quello di un giovane di qualità, che possa essere utile anche in prospettiva. L'idea riportata da Tuttosport è quella di riportare in bianconero Moise Kean; le piste alternative portano a Pinamonti (Genoa, classe '99) e Scamacca (Sassuolo, anche lui classe '99 e protagonista in Serie B nella scorsa stagione con la maglia dell'Ascoli). All'estero, può aprirsi la pista Maxi Gomez ('96) con il Valencia interessato a Rugani e De Sciglio.