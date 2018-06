In Spagna non hanno dubbi: la Juventus è tra i club maggiormente interessati all'acquisto del cartellino di Mateo, centrocampista classe 1994 del Real Madrid e della nazionale croata. Secondo Marca, i bianconeri dovranno vedersela con un'agguerrita concorrenza che vede in testa il Manchester United, seguito da altri 2 club italiani, l'Inter e, da ultimo, il Napoli.