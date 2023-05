Arrivano aggiornamenti sul futuro di Sofyan Amrabat. A riportarli è il quotidiano spagnolo AS, che conferma come il Barcellona sia di nuovo pronto a tornare alla carica per il mediano. Secondo i colleghi iberici, i blaugrana faranno un altro tentativo nel corso della prossima finestra di mercato, forti della scadenza di contratto al 2024. L'eventuale arrivo del marocchino non sarebbe per forza legato, si legge, all'addio di Sergio Busquets.



CLAUSOLA - Il contratto è in scadenza al 2024 ma, da quel che ci risulta, esiste una clausola esercitabile dalla Fiorentina che porterebbe la scadenza un anno più tardi. Manovra che eviterebbe svalutazioni