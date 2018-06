Il Barcellona e Miralem Pjanic, vera telenovela del mercato della Juventus. Il club blaugrana, scrive Tuttosport, è sempre attivo e in pressing sul bosniaco, tanto che in Spagna danno già per fatto l'accordo da 7,5 milioni di euro a stagione. La Juve, spiega il quotidiano, ha messo un paletto: 80 milioni di euro, peraltro utili per sbloccare Milinkovic-Savic, altrimenti non se ne parla nemmeno. Il club blaugrana per ora ci pensa.