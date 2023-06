In tempo di calciomercato, anche. Rientrato in Italia dopo l'ultima avventura in Qatar all'Al-Gharafa conclusa nel dicembre 2022, l'allenatore si è rivelato un ottimo opinionista e commentatore tecnico, apprezzato soprattutto durante l'ultimo Mondiale e nel corso della stagione con Dazn. Dopo una lunga trattativa con la stessa Dazn - anche per trovare accordi legali - la Rai ha ottenuto l'ok per averlo in occasione delle gare di Nations League e per l'Europeo Under 21 che partirà mercoledì 21 giugno: "Ringrazio la Rai e Jacopo Volpi per avermi voluto, e ovviamente Dazn per avermi concesso di essere... convocato in Nazionale - racconta Stramaccioni a Calciomercato.com - In queste due nuove e stimolanti esperienze cercherò di fare il massimo per dare il mio contributo anche qui".(o sarà in studio o farà la seconda voce, non è escluso che possa alternarsi a seconda delle partite). Finita quest'avventura, tornerà a Dazn col quale ha trovato un accordo per rinnovare il suo contratto fino al 2024 (scadenza dell'esclusiva sui diritti della Serie A).- Commentatore e opinionista sì, prima di tutto però Stramaccioni è un allenatore. L'ex Inter e Udinese ha ricevuto una propota dagli arabi dell'Al-Fateh, ma al momento ha deciso di declinare l'offerta.: "Sono onorato di aver ricevuto l'interesse da un club così prestigioso, ma dopo aver lavorato otto anni all'estero, e anche molto intensamente, in questo momento ho bisogno di fare una scelta che tenga conto anche della mia sfera personale".- Qualche chiamata potrebbe arrivare anche dall'Italia, ma per il momento l'allenatore ha la testa proiettata solo su questa nuova avventura: "Parlando con rispetto per tutte le potenziali occasioni che si possono creare,". Con il mercato che decolla si rinforza anche la Rai: in arrivo Stramaccioni in prestito, trovato l'accordo totale.