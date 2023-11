Una quota di minoranza del West Ham è in vendita, ad annunciarlo Vanessa Gold, figlia del defunto co-presidente David Gold. Di seguito le sue parole, riportate da Sky, che aggiunge di aver registrato subito un interesse dal Qatar:



"Prenderei in considerazione la vendita di una parte delle nostre azioni al partner giusto. Ho parlato con ciascuno degli altri tre principali azionisti del West Ham United: David Sullivan, Daniel Kretinsky e Tripp Smith, che mi hanno supportato molto. Qualsiasi transazione per l'acquisto di alcune delle nostre azioni avrà in primo piano l'eredità di mio padre, che, ovviamente, dà priorità al suo amato West Ham United. Ho incaricato Rothschild & Co di consigliarci su eventuali discussioni e terrò aggiornati gli altri azionisti, il club e i nostri sostenitori su eventuali sviluppi significativi".