Si parla tanto di cessioni in questo periodo del mercato juventino segnato da debiti e crisi post-lockdown. E oggi spunta la classifica, stilata dal portale Oddschanger, dei club europei che hanno incassato maggiormente dalle vendite di giocatori nel decennio che si sta concludendo. La Juventus si trova al quinto posto, con 875 milioni di euro. Quarto il Chelsea a 890 milioni. Terzo l'Atletico Madrid con 953 milioni. Secondo il Monaco a quota 970. E in testa troviamo il Benfica, con 987 milioni. La Juve è dunque la prima in Italia, anche in questa graduatoria.