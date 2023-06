L'ex centrocampista inglese di Inter, Liverpool e Manchester United ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi godrò la partita sul divano, può succedere di tutto. I tifosi dell'Inter a cui mi sentirò legato per sempre devono crederci, ma sono sicuro che i giocatori ci credono già: devono essere una cosa sola, una squadra come piace a me. E lo sono, si vede subito. Contro i rivali più forti l’Inter ha fatto le partite migliori, in questa finale tutti devono essere al loro migliore livello per 100 minuti e allora sì che ci si divertirà"., ogni amante del calcio pensa che il suo Manchester City meriti questo trofeo per consacrarsi. Ma questo aggiunge pressione a loro e aiuta l'Inter... L'aggressione che portano è asfissiante, vogliono sempre controllare la palla, maEdin è un giocatore fantastico, bravissimo con la palla, ma non ha lo stesso scatto in campo aperto: per il City sarebbe più facile da fermare. Mi auguro solo che ci si diverta e che sia una gara diversa da. Quanto mi sarebbe piaciuto stare in campo, sentire la gente chiamarmi 'governor', 'governatore'! L'Inter ha passato quella battaglia a San Siro ed è a Istanbul con merito".: si vede che è un altruista. Avrà nella sua zona rivali come Gundogan, Rodri e De Bruyne, ma con Calhanoglu, Mkhitaryan, Brozovic può vincere la battaglia di centrocampo: chi la spunta là, comanda il match".