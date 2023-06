La vittoria dell'Inter è fresca, ma subito dopo il Torinoha già la testa sulla finalissima di Champions col"Avremo domani un giorno di riposo, poi sarà una settimana intensa. Sarà la 57esima partita e grazie alle 56 fatte ci siamo meritati la più importante. Siamo cresciuti anche grazie a qualche sconfitta."Nelle ultime 9 abbiamo perso solo a Napoli, volevamo fare una partita seria. Complimenti al Torino perché è una squadra che ti mette in difficoltà.consolidando la posizione in classifica"Non abbiamo avuto giocatori importanti comeper 5 mesi:ma sono importantissimi. Poi le vittorie e i trofei danno consapevolezza, la squadra è cresciuta.abbiamo sistemato il campionato e siamo rientrati in Champions, abbiamo vinto trofei e siamo arrivati a realizzare il sogno della finale.sapendo che incontreremo una squadra di assoluto valore""Bisognerà essere bravi a soffrire insieme e a giocare a calcioIn questa settimana ci prepareremo sperando di recuperare tutti.che aspettiamo tutti con ansia. Devo comunque fare un plauso ai miei ragazzi""L'emozione è grande, maVolevamo vincere la Coppa Italia quando si parlava solo di Istanbul, quindi onore al gruppo che ha tenuto alta la concentrazione. Le ultime 5 di campionato erano dure, ma i ragazzi sono stati bravi. Ora manca la 57esima partita e ci andiamo con fiducia".