Quando Inter e Milan negli anni Duemila finirono sotto inchiesta per "giochi di plusvalenze" simili a quelli messi in atto, secondo la Procura di Torino, dalla Juventus negli ultimi tre anni, alla fine arrivò l'assoluzione: come spiega Tuttosport, quelle plusvalenze non furono utilizzate per sanare i bilanci, che invece furono sistemati con aumenti di capitale, quindi soldi veri. Da questo punto di vista, dunque, sembra che la Juve possa stare tranquilla, poiché quel caso e quella sentenza sembrano molto simili all'attualità bianconera. Ma gli elementi su cui si sta indagando sono diversi e dunque attendiamo i prossimi sviluppi della vicenda.