Non c'è pace neanche a Natale per la Juventus e i suoi tifosi. il club bianconero è e resta al centro di numerose indagini a partire dalle plusvalenze che potrebbero riaprirsi già il 20 gennaio per la Procura della Figc alla ormai celebre "manovra stipendi" che invece sia dal punto di vista penale che da quello sportivo rischia di vedere un'onda ancora più lunga. C'è però un nuovo filone d'inchiesta che potrebbe presto vedere la Procura Federale di nuovo attiva ma che, tramite la Juventus, vedrebbe coinvolte tutte quelle società che emergono come "amiche" o "partner" all'interno dei fascicoli dell'inchiesta Prisma.



NON SOLO LE SOCIETA' INDAGATE PER PLUSVALENZE - Secondo la Gazzetta dello Sport non si tratterebbe più soltanto delle società già citate all'interno del filone delle Plusvalenze e che, ricordiamo, sono Sampdoria, Empoli, Genoa, Pisa, Parma, Pescara, Pro Vercelli e Novara. Bensì l'idea dei Procuratori della Figc è quella di allargare l'indagine agli altri club emersi dall'inchiesta, Atalanta, Sassuolo e Udinese su tutte, che formerebbero una sorta di galassia di società amiche con cui condurre "operazioni di favore, con correspettivi apparentemente lontani dal fair value" e tali da "sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita". Resta da dimostrare quanto questi rapporti siano diversi e fuori mercato rispetto ai normali rapporti di maggiore vicinanza che appartengono a ogni società.