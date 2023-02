dellasi stanno attivando per fare causa al club, all'ex-presidentee ai vecchi dirigenti con unacon una class action collettiva che è già di fatto partita.Nelle carte dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino dove la Juventus e i suoi ormai ex-vertici sono indagati con diverse accuse fra cui aggiotaggio e falso in bilancio, c’è infatti un fascicolo che riguardaIl codice di giustizia penale, infatti, prevede che,sugli sviluppi dell’inchiesta. In questo caso, questa posizione è stata chiesta a Santoriello e alla sua squadra dai piccoli azionisti della JuventusI soci inseriti dai PM nell’elenco delle persone “offese e danneggiate” risultavano essere 14 nelle carte della Procura di aprile 2022. Fra loro, riporta Tuttosport, ci sono un finanziere, un’imprenditrice, un paio di studenti e dei pensionati.Oltre a loro i pm hanno iscritto in automatico nel registro delle “persone offese o danneggiate” laSe si procederà con il rinvio a giudizio, a quel punto i soci di minoranza avranno la possibilità di costituirsi come parte civile e a quei 14 si potranno aggiungere tutti gli altri azionisti. a guidare questa class action sarà il Codacons.