Incidente durante Bari-Sampdoria: bambino di 8 anni ferito da un petardo

Redazione CM

Incidente nel settori ospiti in occasione della gara del 30esimo turno di Serie B tra Bari e Sampdoria: un bambino di otto anni è rimasto ferito mentre si trovava sugli spalti durante l'incontro.



Il piccolo ha riportato alcune escoriazioni ad una gamba dopo l'esplosione di un petardo avvenuta nel settore ospiti, occupato dai sostenitori blucerchiati, mentre era in corso la partita. L'episodio, su cui indaga la polizia, è avvenuto nel primo tempo. Soccorso, il bimbo è stato trasportato al Policlinico di Bari: le sue condizioni non sarebbero gravi. Per verificare nel dettaglio l'accaduto di oggi verranno visionate le immagini a circuito chiuso.