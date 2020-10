Brutta disavventura per Nikola Ninkovic. L’attaccante di proprietà dell’Ascoli (ex Genoa) è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Lipovljani, in Croazia (nell’autostrada in direzione Zagabria).



La Porsche del giovane serbo, secondo quanto riferito dal sito croato youtvrs, si è violentemente schiantata contro un camion con targa bosniaca. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30: sono in corso indagini per capirne la dinamica.



Ninkovic, ancora sotto contratto con l’Ascoli, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa 24sata si trova in ospedale con ferite importanti, ma le sue condizioni generale non sarebbero gravi.