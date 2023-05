Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

mentre tornavano da un evento allo Ziefgeld Theatre, a New York, dove la duchessa aveva ritirato il premio “Women of Vision” per il sostegno alle cause delle donne.I due, insieme alla madre di Meghan, avevano deciso, data la presenza di troppe persone, di scendere dal SUV con il quale erano arrivati all’evento e sul quale stavano viaggiando, per spostarsi su unche poi si sarebbe dato alla fuga per sfuggire all’aggressività dei paparazzi che li hanno inseguiti in auto, moto e scooter, non curanti né del codice stradale né della presenza della polizia e della sicurezza.“Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York”, ha dichiarato il portavoce di PageSix. La stessa rivista rivela che, avvalorati anche dalla forte preoccupazione che Harry aveva mostrato in un’intervista condotta da Oprah Winfrey: “I flash delle telecamere mi fanno ribollire il sangue. Mi fa arrabbiare e mi riporta a quello che è successo a mia madre e alla mia esperienza da bambino”.“Harry e Meghan – riportano i comunicati dei media internazionali più rilevanti – capiscono che essere personaggi pubblici comporta che le persone abbiano interesse rispetto alle loro vite ma la sicurezza non dovrebbe essere messa mai a rischio”.