Il Napoli prova a stringere il cerchio per Hirving Lozano. Dopo settimane di contatti, colloqui diretti e non, messaggi criptati tramite social, gli azzurri in queste ore stanno provando l’affondo decisivo per definire l’acquisto del messicano. Ancelotti da Miami non aveva nascosto l'interesse per il classe '95: "Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente cosa fare. Può essere un buon acquisto per il Napoli, è giovane, mi piace”.



INCONTRO IN CORSO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Mino Raiola, agente di Lozano, è sbarcato a Napoli per un colloquio diretto con i vertici societari dei partenopei. In queste ore, nel centralissimo Hotel Vesuvio, sede di molte delle trattative degli azzurri, è in corso un incontro tra il presidente De Laurentiis e il suddetto Raiola. Restano da limare gli ultimi dettagli, relativi ai diritti d’immagine, prima di chiudere l’operazione che dovrebbe portare Lozano al Napoli. La trattativa andrà avanti fino a domani mattina, nel pomeriggio l'agente dovrebbe infatti ripartire.