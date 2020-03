La Lega Serie A vuole poter concludere il campionato, per rispettare i contratti e l’impegno con i tifosi. E' questa, apprende l'ANSA, la posizione con cui domani mattina si presenterà alla riunione in videoconferenza con le altre quattro grandi leghe europee, Premier, Liga, Bundesliga Ligue1, e il segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti. Naturalmente, contemperare le esigenze delle leghe e dei campionati nazionali con le coppe europee e soprattutto le date dell'Europeo (12 giugno, ma le nazionali devono radunarsi molto prima) e' difficilissimo se non impossibile. C'è dunque una forte corrente di pensiero in alcune delle leghe che spinge per modificare la tempistica dell'Europeo, al limite rinviandolo di un anno.