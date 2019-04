Una clamorosa indiscrezione di mercato arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: l'Inter vuole Moise Kean e Marotta e Ausilio ne hanno già parlato con Mino Raiola in un recente incontro avvenuto a Milano. Una voce di mercato destinata a fare molto rumore, un'eventuale trattativa che, se dovesse prendere forma, potrebbe svilupparsi su diversi binari. Perché l'attaccante bianconero andrà in scadenza nel 2020 e la società di corso Vittorio Emanuele proverà a prenderlo a parametro zero, ma difficilmente a Torino si lasceranno scappare il ragazzo e per questo motivo nasce l'ipotesi di uno scambio di mercato che potrebbe includere Skriniar o Icardi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“L’Inter piomba su Moise Kean. Non necessariamente in vista della prossima estate, ma anche in ottica 2020 quando, senza il rinnovo del contratto con la Juventus, il centravanti della Nazionale sarà un parametro zero di lusso. Partiamo da tre dati di fatto. Il primo: il club di corso Vittorio Emanuele negli scorsi giorni ha approfondito l’argomento e Mino Raiola, agente del calciatore, si è incontrato con l’ad Marotta e il ds Ausilio. Il secondo: la Juve non si farà scappare così facilmente il suo talento e già da tempo sta lavorando per rinnovare l’accordo. Il terzo: non va escluso che, se Paratici nelle prossime settimane busserà alla porta per chiedere informazioni su Icardi o su Skriniar (il vero oggetto dei desideri del ds bianconero), si senta chiedere come contropartita proprio Kean”. MAXI OPERAZIONE - “La Juventus, dunque, premerà per blindare in tempi brevi il suo baby fenomeno, ma se non ci riuscirà, prima di perderlo a parametro zero, potrebbe decidere di inserirlo in un’operazione (con maxi plusvalenza) con l’Inter. Sull’asse Milano-Torino qualcosa la prossima estate potrebbe nascere perché Icardi piace tanto a Paratici, (idem Skriniar), mentre Dybala e Kean fanno impazzire sia Marotta che Ausilio, decisamente meno attratti da Higuain, a meno che non arrivi a prezzo di saldo e non certo in uno scambio alla pari con Icardi”.