La Juventus non perderà Moise Kean a condizioni svantaggiose. Le sensazioni dei mesi scorsi stanno diventando certezze dopo i nuovi contatti con Mino Raiola degli ultimi giorni; i rapporti restano solidi e intoccabili, bisognerà definire nei dettagli il piano per il futuro dell'attaccante della Nazionale ma non ci saranno brutte sorprese e la Juve aspetta molto presto la firma sul rinnovo di Kean. Il contratto con scadenza giugno 2020 sarà ritoccato; il ds bianconero Paratici ha avuto anche l'ok dai piani alti, il presidente Agnelli è convinto di Moise e la proposta sarà di un quinquennale fino al giugno 2024 per un ingaggio che potrà toccare i 3 milioni di euro a stagione, legati a nuovi premi da inserire nell'accordo. NO AL MILAN - Aspettando il nuovo incontro e l'intesa definitiva con Kean come con il suo entourage, la Juventus è tranquilla e ottimista per la sistemazione della questione contratto. Nessuna possibilità di un addio in sconto nel prossimo mercato estivo o addirittura a parametro zero tra un anno; al momento l'intenzione è di puntare su Moise, dovessero cambiare i piani per volontà del giocatore o del club sarebbe solo per un'offerta economica davvero importante. Un po' come accadde per Kingsley Coman con il Bayern Monaco, operazione azzeccata dalla Juve. Non ci sarà il Milan nel destino prossimo di Kean, nonostante i tentativi di gennaio ripetuti da Leonardo nei mesi successivi; la Juventus ha moralmente 'posto il veto' di una cessione a una diretta concorrente per una pepita d'oro simile cresciuta nel suo vivaio e intende contare sull'attaccante, non vederlo esplodere in un altro club italiano. Il desiderio, anzi l'intuizione di Leo rimarrà tale; Keak è vicino al rinnovo con la Juve, per poi decidere con più calma il percorso migliore per tutti.