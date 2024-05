Incredibile Inaki Williams: ha giocato per due anni con un pezzo di vetro nel piede

Este es el cristal que tenía Iñaki Williams incrustado en la planta del pie y con el que ha estado jugando durante DOS AÑOS. pic.twitter.com/xstiGD1PDN — Athletic Xtra (@AthleticXtra) May 24, 2024

uno che per la causa dell’Athletic Bilbao non si è mai risparmiato.Ma il curioso retroscena svelato quest’oggi in conferenza stampa dal tecnico Ernesto Valverde ha dell’incredibile. Inaki Williams salterà l’ultima partita di questo campionato contro il Rayo Vallecano e la motivazione ha stupito tutti:- Ebbene sì: Inaki Williamsdopo un incidente occorso nell’estate del 2022, quando ha calpestato un vetro e si è procurato una ferita profonda la cui cicatrice ha procurato fastidio negli ultimi mesi. Da qui il consulto con un medico e la curiosa scoperta, raccontata da Valverde e immortalata da una foto postata dal diretto interessato sui propri canali social.- In virtù dell’assenza forzata nell’ultima di Liga, la stagione di Inaki Williams si conclude con un bottino complessivo di 39 presenze tra campionato e coppa nazionale, con 14 reti e 5 assist all’attivo. Una stagione da ricordare visto che ha consegnato alla formazione basca una Coppa del Re che mancava in bacheca da 40 anni.