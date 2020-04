. E’ l’epitaffio che è possibile leggere sopra il marmo di una tomba del cimitero di. Lo volle lo stesso occupante di quel luogo sacro, prima di andarsenedopo quattro lune di sofferenza fisica.Si chiamava, prima giornalista serio e persino serioso e poi giullare talvolta da avanspettacolo per i calciofili televisivi., quella più conosciuta dal grande pubblico,. Il padre Giovanni, infatti, era un maestro elementare il quale un giorno scoprì di possedere qualità umoristiche e letterarie eccezionali. Tant’è, ancora oggi e ricordato come uno fra i più brillanti scrittori e vignettisti di genere. Un seme, quello della satira, che venne trasmesso dal genitore al figlio più giovane dei tre che aveva, Maurizio appunto, il quale lo innaffiò con altra acqua al punto da farlo crescere non come albero da salotti intellettuali ma come frutto per il popolo e per la gente semplice., travestito da mago e con in mano un pendolino. I colleghi della carta stampata lo criticavano e un poco si vergognavano a nome di una categoria la quale faticava a comprendere che è possibile dire seriamente di pallone anche divertendosi e facendo divertire. Lo seguirono in molti, dopo.In ogni caso la seconda vita di Maurizio Mosca non oscurerà mai il ricordo di quella che fu la sua prima come giornalista, poi capo redattore e persino direttore ad interim per due anni alla Gazzetta dello Sport. Il periodo in cui ci frequentammo maggiormente e lui seguiva in maniera quasi maniacale i comandamenti del rito calcistico tutto rigore in doppiopetto.. Un amore ricevuto in dono dalla sua mamma Teresa e cementato dalla fascinazione irresistibile per Omar. Dalin avanti, Maurizio predilisse sempre i campioni geniali:Sì, perchè fu proprio il fuoriclasse brasiliano ad accendere la miccia della bomba che esplose sotto i piedi di Mosca quando, nel corso di un, il campione dell’denunciò il giornalista per aver inventato un’intervista mai fatta. L'allora direttore della”rosea” prima sospese e poi costrinse a lasciare il giornale una delle sue ”firme”più brillanti.. Ora viene da dire per sua fortuna e quella del popolo che lo ha amato per ciò che era e che desiderava essere e che è stato. L’uomo che voleva spargere allegria tra la gente.