La Premier League cerca assaggiatori di torte: non è uno scherzo, gli incaricati avranno il compito di valutare i dolci preparati dalla squadra di casa prima di ogni partita e a fine campionato sarà stilata una speciale classifica. Sportbible racconta di come il ruolo dell'assaggiatore di torte sarà quello di testare i dolci a margine delle partite di campionato e classificarli secondo alcuni criteri prestabiliti, dato che la squadra di casa dovrà obbligatoriamente prepararli per allietare i due club prima della partita. Per partecipare, occorre candidasi attraverso l'account Twitter Free Super Tips, rispondendo al tweet della competizione con una foto scattata durante una partita, preferibilmente con una torta in mano.