Miriam Leone, una ex-Miss Italia, è brutta perché le sue sopracciglia sono troppo folte. È questa l'ultima polemica nata sui social network e che ha visto coinvolta la bellissima protagonista della serie 1992.



Una delle donne più sexy d'Italia, criticata anche aspramente da due fazioni che di ora in ora diventano sempre più incalzanti. ​“Di gente coraggiosa ne ho vista.Ma mai quanto chi mette in dubbio la bellezza di Miriam Leone. Una dea, di che stiamo a parlare…” o ancora ​ “Criticare #MiriamLeone è come criticate gli spaghetti al pomodoro”.



Noi siamo d'accordo e ve la mostriamo in tutta la sua bellezza nella nostra gallery.