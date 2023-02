La Roma è stata costretta a rimuovere Ola Solbakken, nuovo acquisto giallorosso, dalla lista per la UEFA Europa League. In seguito al controllo dell'elenco inviato a Nyon, è infatti risultato un superamento del limite sui costi della rosa imposto dal Fair play finanziario. Fuori dunque Solbakken, che non sarà a disposizione di Mourinho per la doppia sfida contro il Salisburgo.