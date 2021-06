"Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi. E poi ritornano". Lo cantava Venditti, se n'era innamorato Galliani, che spesso citava il cantautore romano per presentare acquisti di mercato., che dopo tre anni (Pescara 2017-2018) torna in panchina. Lo fa nella sua, guidata già nel 1986-1987, dal 1989 al 1994 e nel 2010-2011. Esperienze che lo hanno reso cittadino onorario della città pugliese." è stato il tweet di benvenuto del club rossonero tramite i social. Il boemo guiderà la squadra nel girone C di Serie C.