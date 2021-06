Zdenek Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma, parla a Leggo, dicendo la sua sulla scelta dei club capitolini di puntare su Sarri e Mourinho: "Mourinho un grande nome, di richiamo, che spero possa risvegliare una piazza che però non dorme mai. Sarri? È un allenatore molto bravo, che ama il bel gioco e far divertire i tifosi. Chi parte favorito tra Roma e Lazio? Io punterei più sulla Roma in questo momento, ma sarà il campo a parlare".