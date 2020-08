Infortunio per Lorenzo Insigne: notte in bianco per il capitano del Napoli, dopo il problema fisico accusato nel finale dell'ultima gara di Serie A, vinta contro la Lazio. Domani è prevista la risonanza magnetica per stabilire il danno muscolare, che potrebbe chiudere la sua stagione.



FILTRA OTTIMISMO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, al momento filtra ottimismo, quindi scongiurato il sospetto di stiramento, che, qualora confermato dall’esame strumentale, avrebbe posto fine alla stagione del capitano, perché i tempi di recupero sarebbero stati lunghi, non meno di 40 giorni.