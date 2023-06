, band americana formatasi nel 1991 e fondata dal cantante Brandon Boyd, dal chitarrista Mike Einziger e dal batterista José Pasillas. Dopo cinque anni di attesa (il loro ultimo album, “8”, è stato pubblicato nel 2017), i fan italiani potranno godersi uno dei gruppi più influenti della scena musicale degli anni 2000, che sarà protagonista sul palco dell'. Preparatevi a cantare alcune delle hit più famose, tra le quali "Drive", "Nice to Know You"e Anna Molly".Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Per ogni biglietto acquistato 1€ sarà devoluto alla Make Yourself Foundation (www.makeyourselffoundation.org), partner del tour 2023 della band. Questa è un’organizzazione non-profit fondata dalla stessa band nel 2003,, tra cui la tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti degli animali, la lotta alla povertà e l’istruzione.