La UEFA continua a monitorare la vicenda Juventus e vuole vederci chiaro: la Federazione europea ha chiesto e ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi all'inchiesta Prisma. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, ricordando che lo scorso 1° dicembre il massimo organismo continentale ha ufficialmente aperto una sua indagine sul club bianconero "in stretta cooperazione con le autorità italiane".



OCCHIO AI BILANCI - Lo sguardo di Nyon è rivolto agli ultimi bilanci della Juve, gli stessi che hanno portato, lo scorso 23 agosto al settlement agreement tra il club bianconero e la UEFA. La federazione è in contatto da tempo con la Procura di Torino, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 indagati tra cui Agnelli, Paratici, Nedved e Arrivabene più la società bianconera stessa, e ora ha voluto prendere visione dei nuovi atti, quelli relativi alle indagini suppletive svolte in attesa dell'udienza preliminare davanti al Gup (fissata per il 27 marzo): tra questi anche gli accordi segreti per il riacquisto di alcuni giocatori. Documenti, peraltro, già in possesso della FIGC e che possono mettere nei guai altri club come Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese.