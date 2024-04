Indagine sulla vendita del Milan a RedBird. La procura Figc aspetta nuove carte poi interrogherà Furlani e Gazidis

La perquisizione di casae degli uffici di alcuni dei dirigenti da parte della Guardia di Finanza in merito all'indagine della Procura della Repubblica di Milanoguidata dal procuratore Giuseppe Chiné che si sta muovendo per capire se e come operare nei confronti della società e dei dirigenti coinvolti.In particolare sonoex e attuale amministratore delegato del club le due persone indagate dalla Procura milanese con l'accusa di "ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". Presto, riporta la Gazzetta dello Sport, i due saranno interrogati da Chiné per capire se le accuse penali possano avere ripercussioni a livello sportivo.

Finora Chiné ha ricevuto soltanto le 12 pagine del decreto di perquisizione, ma è in costante contatto con la Procura per ottenere altri dettagli fra cui anche l'analisi del contenuto dei dispositivi, fissi e mobili, sequestrati ai dirigenti. L'obiettivo è(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la solidità finanziaria dei futuri proprietari. La questione è definita dall’articolo 20 bis delle NOIF che regola “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”.

e eventuali sanzioni a livello sportivo si rifanno, che prevede come massimale anche una penalizzazione di punti in classifica. In caso di eventuale condanna, tuttavia, la penalizzazione non ricadrebbe su questo campionato, bensì sul prossimo dato che il Milan verosimilmente farà ricorso e non ci sono i tempi tecnici per applicare la sanzione nel torneo ancora in corso.