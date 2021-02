Alla vigilia di Inter-Lazio, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, non era sembrato particolarmente ottimista circa il rientro di Arturo Vidal per il derby di domenica pomeriggio, visto che il calciatore si era portato in dote da Barcellona un pizzico di indolenza di troppo. E si sa fin troppo bene che Conte e pigrizia non sono amici neanche nel sonno.Tanto che il tecnico nerazzurro non ha avuto alcun tentennamento nel rivolgersi a Vidal con parole chiare e inflessibiliPerché a volte per andare avanti bisogna tornare indietro e in fondo, Conte, chiedeva a Vidal di allenarsi come ai tempi della Juventus.Impegno e fatica sono il pane quotidiano di Conte e dei suoi uomini, caratteristiche che sta abbracciando anche Vidal per recuperare dall’infortunio.Vidal mette il derby nel mirino, animato da una nuova-vecchia mentalità.