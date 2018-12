“



È stato un 2018 importante a livello lavorativo per Ines Trocchia, bellissima modella italiana originaria di Nola che con il calcio ha uno stretto rapporto, data la sua fede interista e le sue ospitate nei salotti del nostro pallone fra Sportitalia, Rai e Tiki Taka. E se il 2018 è stato un anno magico il 2019 potrà esserlo ancora di più, per lei e per i suoi fan che ha deciso di deliziare con un nuovo calendario realizzato per Costantin."Ho fatto già altri 2 calendari negli Stati Uniti, ma farne uno per un'azienda italiana mi rende molto felice, inoltre sono lieta di rappresentare la Costantin per il 2019 - ci ha confessato la bella Ines -. Voglio però anche invitare le persone a lasciarsi alle spalle alcuni pregiudizi. Una donna che lavora in quest'ambito spesso viene etichettata come una donna oggetto, ma non c'è nulla di male a giocare consapevolmente con la propria sensualità, siamo degli oggetti quando ci vengono imposti determinati costumi e siamo succubi di questi pregiudizi. Fregarsene delle etichette vuol dire essere liberi". Ecco alcuni scatti del suo calendario e altre sue splendide foto nella nostra gallery.