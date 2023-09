. Per, come per ogni altro presidente della Fifa dain poi, il continente africano è. Persino da indirizzare, come insegna la storia recente per ciò che riguarda i presidenti della confederazione africana (CAF) eletti da quando l'avvocato italo-svizzero è a capo del calcio mondiale.mentre è impegnato in iniziative presentate come solidaristiche.L'ultima è quella che lo ha vistodirettrice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Oggetto dell'incontro è stato il programma di promozione economica dei paesi africani che fanno parte dei(Benin, Burkina Faso, Ciad e Mali), siglato un anno fa, settembre 2022. Obiettivo del programma sarebbe far entrare nella catena di produzione del valore globale del calcio l'industria dell'abbigliamento di quattro fra i paesi più poveri del mondo.Perché se si passa al setaccio il web a proposito dell'incontro dello scorso martedì si scopre che tutte le fonti riportano la medesima velina Fifa, soltanto riproposta in lingue diverse. Se ne ricava soltanto chFacessero anche sapere chi gestisce idei programmi sarebbe ottima cosa.E il rimando all'Africa serve anche a nascondere il flop prossimo venturo della Superlega africana per club. Un torneo voluto fortemente proprio dal presidente Fifa e benedetto dal presidente della CAF voluto dallo stesso Infantino, il sudafricano Patrice Motsepe.Prevista originariamente per agosto 2023 con la partecipazione di 24 squadre che avrebbero dovuto affrontarsi un un torneo a girone unico con partite di andata e ritorno, la Superlega partirà il 20 ottobre in Tanzania e registra la partecipazione di soltanto 8 squadre. E anche riguardo alla formula si è dovuto ripiegare su una soluzione più modesta: due gironi da quattro squadre con le prime due di ogni girone che accedono alle semifinali.Magari Infantino continuerà a parlare di empowerment. Sperando che qualcuno gli creda.