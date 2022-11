Il presidente della FIFA Gianni Infantino, dal G20 di Bali, ha lanciato un'appello a chi combatte in Ucraina: "Pensate a un cessate il fuoco temporaneo, per un mese, per la durata della Coppa del Mondo. O pensate a una pausa, per aprire dei corridoi umanitari o per qualsiasi cosa possa riaccendere il dialogo, come primo passo verso la pace. Voi siete i leader mondiali, avete la capacità di influenzare la storia. Usiamo il Mondiale per iniziare a mettere da parte ogni conflitto".