Nel comunicato ufficiale emesso dal Giudice Sportivo si legge quanto segue:



"Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi

sostenitori, al 9° del primo tempo, esposto per breve tempo uno

striscione accompagnato da cori offensivi nei confronti delle

istituzioni internazionali del calcio".



Lo striscione in questione, del quale vi proponiamo la foto, prende di mira Infantino e le sue dichiarazioni risalenti a qualche giorno fa, quando a Firenze si era lasciato andare ad un commento da tifoso ("Ha vinto la Fiorentina, ha perso la Juve, è la giornata perfetta per essere qua") a margine di un evento ufficiale.