La Coppa d'Africa appena terminata con la vittoria del Senegal ha avuto un grande seguito tanto che nei prossimi mesi si sta valutando l'idea della creazione di una Superlega africana.



Un progetto ambizioso per il quale il presidente della Fifa Gianni Infantino ha espresso tutto il suo appoggio, stroncando anche sul nascere le polemiche che affossarono il progetto europeo: ''​Non sarà una lega esclusiva, ci saranno promozioni e retrocessioni''.



Come riportato da Repubblica, il torneo potrebbe partire già nel 2023 e la formula prevedrebbe una divisione del continente in tre gironi: Nord, Centro-Ovest e Sud-Est.



Ogni girone sarà composto dalle 8 squadre migliori della zona per poi proseguire con la fase ad eliminazione diretta. Per tutti i club che aspirano a partecipare i requisiti dovranno tassativamente essere la creazione di un settore giovanile ben strutturato e di una squadra femminile.



La Superlega non andrebbe a sostituire le competizioni già esistenti, ma si aggiungerebbe alla Champions League e alla Confederation Cup.