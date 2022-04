Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è intervenuto a margine dell'evento 'Franchi ieri, oggi e domani' per celebrare i 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi. tanti i temi trattati fra cui anche la questione dell'Italia fuori dai Mondiali e della proposta dei Mondiali ogni 2 anni.



L'ITALIA - "Mi vien da piangere a pensare che l'Italia non ci sia ai Mondiali, ma non solo a me, ma a tutti i tifosi italiani. Purtroppo la maglia Azzurra ai mondiali non c'è da due edizioni".



MONDIALI OGNI DUE ANNI - "Quando si parla dei Mondiali ogni due anni lo si fa dal punto di vista di un paese che ha da sempre vissuto i Mondiali (a parte gli ultimi due). Averli ogni due anni permetterebbe a molti più stati di vivere quel sogno, creando più occasioni di incontro"