La FIFA potrebbe prendersi lo Stade de France. Lo riporta il quotidiano francese L’Equipe, secondo cui c’è già stato un incontro tra il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il presidente Gianni Infantino. Lo stadio appartiene allo Stato, che sarebbe favorevole alla vendita, ed è gestito fino al 2025 da un consorzio che riunisce Vinci e Bouygues. È prevista una gara d’appalto ma Infantino conta di anticipare tutti.



E il piano è farlo attraverso un vecchio amico, quel Noël Le Graët, presidente dimissionario della Federcalcio francese e che è stato messo al comando della sede della FIFA a Parigi proprio da Infantino. Il primo dossier sul tavolo di LeGraët sarà quello dello Stade de France. Il numero uno del calcio mondiale ritiene che poter avere uno stadio a propria disposizione possa essere una mossa oculata e consentire di organizzare più partite di gala e tra selezioni di Paesi che non hanno strutture di altissimo livello, o accogliere partite organizzate dalla FIFA, come quelle del Mondiale per Club.