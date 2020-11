La prima parte di stagione diè stata tutt'altro che memorabile, per utilizzare un eufemismo:per l'attaccante cileno, dato chee tante prestazioni abuliche, ultima quella dinella quale è partito titolare per l'assenza del collega belga.Tanto fumo e niente arrosto per l'ex Barcellona e Manchester United,non la prima di questo tribolato inizio:contro il quale è stato tra i migliori in campo, Sanchez ha messo insieme una serie di comparsate e prove opache, che spesso non hanno nemmeno fatto accorgere della sua presenza. Non bene per un reparto che,: la prima annata in nerazzurro era stata sino a questo punto dell'anno sicuramente più favorevole.Lo stesso Antonio Conte, che ha sempre difeso El Nino Maravilla, non può dirsi certo contento delle sue prestazioni. Quando quest'estate hae togliersi uno stipendio monstre dal groppone, si aspettava: il quale però grava sulle casse nerazzurre con. Un po' troppo, per un calciatore che non si vede.@AleDigio89