Dopo soltanto 11' di gioco tra Napoli e Atalanta il centrocampista azzurro Allan ha dovuto lasciare il campo di gioco. Piuttosto sofferente in volto, per il brasiliano si è temuto il peggio. Si è subito pensato alla seconda rottura del crociato - dopo Kevin Malcuit a Ferrara contro la SPAL - in quattro giorni.

A rassicurare gli animi un Tweet di Carlo Alvino che scrive: "​I primi segnali sono tutti positivi. Si tira un sospiro di sollievo. Per Allan nulla di grave". Si aspetta, tuttavia, una comunicazione ufficiale della società.