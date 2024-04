Infortunio Maignan, chi gioca al suo posto nel Milan

Il Milan è rientrato dalla traserta di Torino contro la Juventus con un punto dopo lo 0-0 contro la squadra di Allegri e con due giocatori infortunati:, Loftus-Cheek è stato costretto a uscire dal campo a pochi minuti dalla fine della partita sostituito da Zeroli. Il portiere francese non ha giocato per un affaticamento, gli esami svolti successivamente hanno rilevato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro che lo terrà fermo per circa 10/14 giorni.- Al suo posto semaforo verde pertornando a Milano con un clean sheet. Decisivo in più interventi, ha fatto una grande parata su una punizione di Vlahovic e quasi un miracolo con una doppia parata su Kostic e Danilo. Sportiello in questa stagione in campionato aveva già giocato contro Verona, Cagliari e Sassuolo per problemi fisici di Maignan; in Europa ha sostituito il portiere francese nei minuti finali della gara d'andata della fase a gironi di Champions contro il Newcastle e nel ritorno degli ottavi di Europa League con lo Slavia Praga.

- Sportiello sarà sicuramente il titolare nella, poi i rossoneri affronteranno il Cagliari in trasferta sabato 11 maggio alle 20.45 e per quella partita lo staff medico insieme all'allenatore valuteranno se Maignan sarà recuperato; altrimenti si va avanti con Sportiello col francese che tornerebbe a disposizione per la sfida contro il Torino nella penultima giornata di campionato.