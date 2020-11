Sono ore di apprensione in casa Napoli. Victor Osimhen si è infortunato in nazionale nella sfida della sua Nigeria contro Sierra Leone, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'attaccante ex Lille ha lasciato il terreno di gioco al minuto 74 in seguito ad un contatto di gioco ed una brutta caduta. Osimhen è uscito in barella, poi gli è stato fasciato il braccio, lasciando presagire al peggio. Fortunatamente i primi esami hanno scongiurato i maggiori pericoli, con la radiografia che ha escluso una frattura al polso e lesioni al braccio e alla spalla.



DALLA NIGERIA - Le notizie hanno dato rilievo ad una lussazione alla spalla destra per Osimhen, ma senza ripercussioni successive. Lo stesso giocatore ha voluto rassicurare il suo entourage e lo stesso Gattuso. Domenica c'è il Milan e vorrebbe essere in campo, per una sfida che vale il primo posto.



RIENTRO - Difficile sbilanciarsi sulla sua presenza contro i rossoneri, domani arriveranno le prime risposte. Osimhen dovrebbe rientrare in Italia nella mattinata di domani. Oggi si è sottoposto ad un tampone in Nigeria, domani è in programma il secondo a Napoli. Dopodiché sono in programma nuovi controlli da parte dello staff medico del Napoli e la consulenza ortopedica. Che decreterà il da farsi e l'eventuale percorso di recupero.