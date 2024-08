Infortunio Varane, quante e quali partite salta col Como

Non è iniziata benissimo l'avventura italiana di. Il difensore classe '93 si è fatto male al debutto con il Como, nella prima partita ufficiale contro la Sampdoria in Coppa Italia. Dopo appena 19 minuti il francese è stato costretto a uscire per infortunio che fin dall'inzio sembrava serio. La risonanza magnetica svolta il giorno dopo ha evidenziato un- Fabregas quindi dovrà fare a meno di Varane per le prime partite della stagione. L'ex difensore del Manchester United salterà sicuramente la prima di campionato a Torino contro la Juventus, le altre tre trasferte contro Cagliari, Udinese - il Como ha tre partite fuori casa nelle prime tre giornate - e Atalanta e la partita casalinga contro il Bologna.

- Nonostante il lungo stop di Varane il Como ha deciso di non intervenire sul mercato per prendere un sostituto, il club temeva che il giocatore potesse rimanere fuori anche più tempo rispetto a quello previsto. Nel giro di 30/40 giorni dovrebbe tornare a disposizione di Fabregas che fino a quel momento giocherà con gli altri difensori della rosa. Nel 4-2-3-1 del Como Varane - in una possibile formazione tipo - sarebbe stato (sarà) uno dei due centrali insieme a Dossena con Goldaniga a destra e Moreno a sinistra,