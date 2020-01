La serata di ieri ha vissuto un momento molto delicato in casa Roma. Alla mezz'ora di gioco Nicolò Zaniolo resta per uno scontro dopo una cavalcata di 50 metri che ha infiammato l'Olimpico.



Il giovane talento della Roma viene trasportato via in barella, per lui mani al volto per coprire le lacrime. Dopo un paio d'ore ecco l'esito degli esami: purtroppo è confermato il sospetto, Zaniolo ha riportato una rottura del crociato.



Tanti i messaggi di conforto dei compagni di squadra, ma non solo. Anche gli avversari gli dedicano un pensiero. Come Arek Milik, che scrive così su Instagram al fantasista giallorosso:



"Io so come ci si sente... ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò".



Già, gli Europei. Perché tra soli cinque mesi si giocherà proprio all'Olimpico di Roma, la casa di Zaniolo. Probabilmente sarà stato quello il suo primo pensiero e l'obiettivo di essere lì con l'Italia sembra veramente tanto lontano.