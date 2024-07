Ingaggi allenatori in Serie A: che aumento Inzaghi! Fonseca meno del 2019, Conte-Inter da record. Ci sono Pioli e Mou

Redazione CM

20 minuti fa

1

Nella Serie A 2023/2024 il costo totale degli allenatori sarà in calo. Rispetto alle ultime due stagioni, il massimo campionato italiano prevede un esborso di ingaggi netti inferiore nell'ordine del 10-20 percento. Solo un'altra volta da dieci anni a questa parte i venti club della massima divisione italiana avevano speso oltre i 40 milioni di euro, in concomitanza del ritorno in Italia di Antonio Conte nel 2019/20, stipendio che rimane da record.



Ma gli altri? Nella gallery la classifica completa.