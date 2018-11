In Inghilterra, nella partita di calcio femminile tra City e Reading, l'arbitro David McNamara ha dimenticato la monetina nello spogliatoio, trovando un metodo 'alternativo': ha deciso di far fare ai due capitani, Steph Houghton e Kirsty Pearce, 'sasso, carta, forbice' per decidere chi doveva dare il calcio d'inizio al match e chi poteva scegliere la metà di campo nella quale giocare. A distanza di qualche settimana è arrivata la sospensione di 21 giorni: tutti gli arbitri della FA il prossimo weekend utilizzeranno lo stesso metodo per solidarietà nei confronti del collega.