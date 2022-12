Sono tre i match della Coppa di Lega inglese andati in scena questa sera. A colpire è il ko del Brighton di De Zerbi, sconfitto ai rigori dal Charlton Athletic, club della terza divisione inglese: decisivo il penalty sbagliato dal promettente centrocampista Moises Caicedo, inseguito dalle big di Premier. A proposito di big: non sbaglia il Manchester United, vittorioso per 2-0 sul Burnley in casa (gol di Eriksen e Rashford), bene pure il Nottingham Forest che abbatte il Blackburn a domicilio. Ecco i risultati di serata.



Blackburn Rovers-Nottingham Forest 1-4

Charlton Athletic-Brighton 0-0 (4-3 dcr)

Manchester United-Burnley 2-0