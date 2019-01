Will Evans, 27enne difensore del Chesterfield, nella sfida terminata 3-3 contro l'Ebbsfleet in quinta divisione inglese prima ha segnato il gol del 3-3 al 95' e poi al 99' è diventato un eroe: l'estremo difensore della sua squadra è stato infatti espulso per un pugno sferrato ad un avversario e proprio Evans, prendendo il suo posto, ha parato il rigore decisivo che ha permesso il Chesterfield di conquistare almeno un punto.