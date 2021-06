Poco impegnato, è bravissimo in uscita bassa su Werner al 32’: È il più veloce dei tre centrali, ed è preziosissimo per coprire la profondità. Senza di lui, gli altri due andrebbero molto in difficoltà con la velocità di Werner e la qualità dei centrocampisti tedeschi.Molto attento, non regala nulla. Da lui non si passa.: Lui e Maguire soffrono pochissimo. Fa una grandissima chiusura su Werner al 56’. Esce male su Havertz all’80’, rischiando di rovinare una grande partita.Sempre pericolose le sue punizioni. Molto bravo a limitare GosensPhillips 6: Lo si vede abbastanza poco in entrambe le fasi, senza infamia e senza lode.Aiuta molto i tre centrali, molto utile, come all’8 quando gioca il jolly per fermare Goretzka lanciato a rete. Poi fa tutta la partita con il giallo sulle spalle con encomiabile attenzione. (dall’88sv)Non soffre Kimmich e soprattutto fa assist per l’1-0 di Sterling.: È l’arma tattica, molto discussa, di Southgate per limitare Kimmich. Funziona, ma in fase offensiva si vede pochissimo (dal 69’ Grealish: Non entra particolarmente bene, ma il suo ingresso risulta fondamentale: dà la palla a Shaw sull’1-0 e fa assist sul 2-0.Parte male, tocca pochissimi palloni, poi cresce, ma non trova mai lo spunto per la giocata. Al 45’ non ha il coraggio di calciare e si mangia un gol incredibile da due passi facendosi recuperare da Hummels. Poi però, nel secondo tempo, è decisivo. Difende bene il pallone nell’azione dell’1-0 e segna il 2-0.Il primo tiro è suo, gran destro a giro al 16’, para Neuer. È il più pericoloso. Quando si accende lui, l’Inghilterra dà sempre la sensazione di poter essere pericolosa. Anche al 46’ è lui a mettere in apprensione la difesa tedesca, ma Kane spreca incredibilmente. Troppo inconcludente nel primo tempo, ma alla fine la sblocca lui, come sempre, iniziando l’azione e andando a concludere a porta vuota. Southgate ha ricevuto molte critiche per non volerne fare a meno, ma la realtà è che senza Sterling l’Inghilterra sarebbe un’altra squadra, in senso negativo.All.: La mossa del 3-5-2 per contenere Gosens e Kimmich funziona. Saka fa il suo in fase difensiva, poi lo sostituisce con Grealish, che cambia la partita.​: non è più quello del 2014, ma compie almeno due interventi decisivi, mentre non può nulla sui due gol.a voltre troppo rude, combatte e lotta ma non si fa notare in altro modo, salvo perdersi gli avanti inglesi in occasione delle reti. (dall'87' Emre Can sv)compie due grandi salvataggi su Kane, il secondo veramane clamoroso al termine del primo tempo che salva la Germania, e in generale annulla il centravanti del Tottenham. Ma commette il fatale errore che tiene in gioco Sterling prima del gol inglese.: il migliore tra i tre dietro, non riesce a reggere da solo la baracca.Kimmich 6: si propone e prova a incidere, ma è meno a suo agio che nel Bayern.l'architetto del centrocampo allemanico, canta e porta la croce e porta sempre a casa la pagnotta.tecnico e grintoso, in ripartenza pecca per velocità ma a centrocampo è una garanzia. Pulisce e rende invitanti tutti i palloni che passano da lui, poi pian piano si spegne.questa volta non riesce a trasformarsi in Superman, assente rispetto alle gare dei gironi. (dall'88 Sané sv)con Muller e Werner si intendono a meraviglia, spaventa l'Inghilterra con una bomba da fuori area e illumina l'attacco di Low. Il migliore dei suoi.si divora il gol del vantaggio centrando Pickford, è sempre presente e pulito nella manovra offensiva ma un attaccante deve fare gol, e lui ne fa davvero pochi. (dal 69' Gnabry 5: entra per cambiare la partita, non si vede mai)tra i tre davanti è quello che si vede meno ma che corre di più, si divora il gol del pareggio lanciato. (dal 92' Musiala sv)chiude nel peggiore dei modi un'epoca d'oro, la sua Germania in questo Europeo non si è mai vista.@AleDigio89