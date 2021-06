Fa parte della cerchia ristretta di contropartite che la Juve spera di poter girare al Sassuolo nell'affare Locatelli. Ma Felix Correia è comunque destinato a trovare spazio in un campionato più competitivo rispetto a quello della serie C. Spazio in prima squadra non ce n'è, l'Under 23 gli sta stretta: su di lui un club su tutti, quel Pisa dove ora il ds è Claudio Chiellini, uno che lo conosce molto bene.